Agnieszka Kotońska pochwaliła się wakacyjną sylwetką. Fani: Rozwaliłaś system

Agnieszka Kotońska pozuje do zdjęcia w bikini

Agnieszka Kotońska pochwaliła się fotografią z hotelowego ogrodu. Gwiazda zapozowała do niego na tle rzymskiej pergoli i roślinności, kontrastującej kolorystycznie z jej jaskrawo różowym bikini. Jest widocznie zadowolona i zrelaksowana. Wakacje nad polskim morzem sprawiają jej wiele radości, co zresztą podkreśliła w opisie dodanym do zdjęcia.