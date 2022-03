Agnieszka Kotońska schudła 30 kg. Gwiazda "Googlebox" zdradziła swój ulubiony przepis

Agnieszka Kotońska to jedna z gwiazd popularnego programu "Googlebox". Od samego początku zyskała ogromną sympatię widzów, co przełożyło się także na jej sławę w mediach społecznościowych. Kotońska, obserwowana aktualnie na swoim profilu na Instagramie przez 314 tys. osób, chętnie dzieli się z fanami prywatnymi zdjęciami. To m.in. na nich możemy zobaczyć, jaką metamorfozę przeszła.