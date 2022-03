Agnieszka Osiecka nie była uwodzicielką. To tych mężczyzn pokochała

To właśnie dla niego Osiecka miała napisać jeden ze swoich największych przebojów - "Na całych jeziorach ty". W 1997 roku, już po śmierci Osieckiej, podczas koncertu "Zielono mi" na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, jej córka, Agata Passent powiedziała żartem, że piosenka powstała dla Stacha Popowskiego, leśnika z Mazur i znajomego Osieckiej. Magda Umer, przyjaciółka twórczyni, wyznała później, że wywołało to furię Przybory. "Co za bzdury! Przecież wiesz, że ona to napisała dla mnie. Nie mogłem tego wytrzymać, dziś się denerwuję, ale dała mi tyle cudowności, że nie żałuję ani chwili tego romansu" - mówił jej.