Laura Łącz zdradziła sekret Bronisława Cieślaka

- Powiem ciekawostkę: Bronisław Cieślak powtarzał to często, że początkowo rolę porucznika Borewicza miał grać... Krzysztof Chamiec [mąż Laury Łącz do 2001 roku – przyp. red.] ujawniła aktorka. - O ile wiem, nie dogadali się, a poza tym Chamiec miał wtedy inną rolę w teatrze. I tak się potoczyło, że ostatecznie porucznika Borewicza zagrał Cieślak. On był bardzo dumny z tego, że finalnie były rozpatrywane tylko dwie kandydatury i zawsze wspominali to z Krzyśkiem przy każdej okazji – wyjaśniła Łącz.