Agnieszka Włodarczyk podczas epidemii. Singielka zdradza, jak spędza kwarantannę

"Postanowiłam podejść do tematu zadaniowo jak w Azja Express. Punkt pierwszy to izolacja. Punkt drugi to robienie zakupów z głową, najlepiej przez internet. Rzeczy tylko najpotrzebniejsze i z długą datą ważności. Punk trzeci to spacery owszem, ale z dala od ludzi" – wylicza. "Punkt czwarty to nie martwimy się na zapas, tylko wykonujmy powierzone nam zadania, a punkt piąty to bycie miłym dla otoczenia. Doceniajmy tych, którzy ciężko pracują - lekarzy, pielęgniarki, kurierów, listonoszy, kierowców autobusów... Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych! Punkt szósty, oszczędzajmy kasę, wodę, żywność i nasze nerwy" – apelowała do fanów Agnieszka Włodarczyk.