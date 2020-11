Agnieszka Woźniak-Starak wierzy w duchy. Dziennikarka podzieliła się wyznaniem na wizji

Zawodowe wyzwanie Agnieszki Woźniak-Starak

Jakiś czas po tragedii Woźniak-Starak postanowiła wrócić do pracy, ku uciesze swoich fanów. Choć początkowo niektórzy byli pewnie zaskoczeni jej szybkim powrotem najpierw do radia, a potem do telewizji, to jednak widać, że dziennikarka dobrze postąpiła.