Agustin Egurrola zarwał noc z powodu dziecka. Choreograf pokazał, jak wyglądał rano

"Z Lenką i Jankiem byliśmy na koncercie Beyoncé, a potem poszliśmy do Teatro Cubano. Tam dołączyła do nas Diana. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wydała mi się taka delikatna i skromna. Przetańczyliśmy całą noc, choć widziałem, że była wyraźnie przerażona moim zaproszeniem do tańca. Ale była dzielna i sobie świetnie radziła” - wyjawił w rozmowie z Vivą.