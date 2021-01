Miesiącami szukają mieszkania na wynajem. Powód? Samotne macierzyństwo

- Moje mieszkanie od roku stoi puste. Jak mam sobie problemy na głowę ściągać, to wolę płacić czynsz i mieć święty spokój – mówi pani Magdalena. - Nasze prawo niestety nie chroni uczciwych osób wynajmujących swoje mieszkania, chroni za to nieuczciwych najemców, niepłacących, dewastujących - bo mają dzieci! – dodaje.

- Do mnie zgłaszali się różni ludzie, być może i samotne matki, nie pytałam o status czy zarobki, ale przez pandemię i szczególną ochronę najemców zdecydowałam się nie brać kaucji, proponowałam za to umowę na trzy miesiące, odnawialną po tym czasie, jeśli wszystko jest w porządku i prosiłam o zapłatę za trzy miesiące z góry. Wówczas wszyscy nagle rezygnowali... Słyszałam zbyt dużo historii o nieuczciwych najemcach i nie jestem w stanie nikomu zaufać. Kolega wynajął mieszkanie spokojnemu, na pozór porządnemu, małżeństwu z dzieckiem. Od 1,5 roku nie płacą za nic, mieszkanie jest zdewastowane, nie chcą się wyprowadzić, mimo prawomocnego nakazu eksmisji, bo, jak mówią, "mają dziecko" – opowiada pani Magdalena.

- Oficjalnym argumentem były zbyt małe zarobki. Mam 2,5 tys. złotych podstawy, do tego dochodzi 500+ oraz ok. tysiąc złotych premii miesięcznie, bo jestem handlowcem. Właściciele podkreślali, że wolą, gdy mieszkanie wynajmują dwie, zarabiające osoby dorosłe. Argument, że syn dorabia w weekendy też nie był brany pod uwagę. Raz nawet padło pytanie o alimenty, które w moim przypadku nie są wysokie, bo dla funduszu alimentacyjnego zarabiam dużo, a prokuratura zakończyła szukanie ojca za granicą. Moja znajoma, również samotna matka, miała podobny problem: znalazła mieszkanie dopiero, gdy kuzyn napisał jej fałszywe zaświadczenie, że zarabia dwa razy więcej niż w rzeczywistości. Jedna z właścicielek wprost powiedziała przy odmowie, że będzie miała problem z ewentualną eksmisją – opowiada.

I dodaje, że gminy po prostu nie mają wolnych lokali, a listy oczekujących liczą czasem kilkaset nazwisk. Przy czym najemcy mają prawo do odmowy przyjęcia proponowanego lokalu i oczekiwania na inną propozycję, co oczywiście wydłuża cały proces. Wszystko przez to, że lokale zastępcze są przyznawane bezterminowo i, co więcej, mogą przechodzić na kolejnych członków rodziny, którzy spełnią kryteria pozwalające im na wstąpienie w stosunek najmu. Tymczasem sytuacja zamieszkujących je osób po kilku latach często polega poprawie: np. samotna matka, która była w ciąży, znajduje pracę.