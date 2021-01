Aida Kosojan-Przybysz, gdyby otrzymała propozycję, nie przyjęłaby szczepienia teraz

W ostatnim czasie szeroko komentowanym tematem w Polsce, są szczepienia przeciwko COVID-19 oraz tzw. "afera szczepionkowa". Od kilkunastu dni na jaw wychodzą kolejne nazwiska osób, które zaszczepiły się poza kolejnością. W "grupie zero" mieli się znaleźć lekarze i personel medyczny, jednak okazało się, że szczepionkę podano również, co najmniej kilkunastu osobom ze świata sztuki, kultury i biznesu.

Aida Kosojan-Przybysz nie przyjęłaby szczepionki teraz

Aida, gdyby była starsza, zastanawiałaby się nad wcześniejszym szczepieniem

- Jeżeli miałabym 70 lat i ktoś by mi powiedział: słuchaj, jak ty to zrobisz, to będzie przykład dla tych, którzy wątpią i nie chcą się szczepić. Pokazujesz, że idziesz i w pewnym sensie, to twój wkład w to, że jesteś solidarna z tymi, którzy walczą z COVID-19, na zasadzie szczepimy się i w ten sposób walczymy o zdrowie tak swoje, jak i bliźniego... Kto wie? - mówiła Aida.