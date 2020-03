Akcja "zostań w domu" podbija internet. Internauci dzielą się wrażeniami z kwarantanny domowej

Domowa kwarantanna i #zostańwdomu

#Zostańwdomu a puste ulice i nieczynne sklepy

Rząd bardzo szybko po ogłoszeniu pandemii koronawirusa zalecił pozostanie w domu. Ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum oraz wychodzenie tylko w sytuacjach bardzo pilnych to podstawa akcji #zostańwdomu. Coraz więcej osób dołącza do niej, aby udowodnić, że nie jest to najlepszy czas na opuszczenie bezpiecznych czterech ścian. Efektem takich działań są puste ulice, nieczynne sklepy, restauracje, kina, teatry oraz puby, czyli wszystkie miejsca, gdzie gromadzą się się ludzie. Dom jest azylem, w którym powinien każdy zostać, ale wcale nie musi być nudno. #Zostańwdomu udowadnia, że przebywanie we własnym domu jest idealnym sposobem na rodzinne spędzanie trudnego czasu kwarantanny domowej, a przy tym przestrzegania zasad dotyczących podstawowego zabezpieczenia przed koronawirusem.