Aktorka Olga Kalicka nową ambasadorką marki Garett

Olga wystąpiła w sesji zdjęciowej do nowej kampanii marki pt. Everyday You, która podkreśla, że produkty, które oferuje Garett idealnie sprawdzą się na co dzień i spełnią oczekiwania szerokiego grona odbiorców. Kampania ma także wymiar emocjonalny – to codzienna troska o siebie, o swój komfort, umiejętność samoakceptacji, radość z bycia tu i teraz, podkreślenie, że każdego dnia to ty jesteś ważny. Dbanie o siebie to również bycie aktywnym, w czym pomagają smartwatche marki Garett. Zdjęcia z sesji, autorstwa Radka Świątkowskiego będą dostępne w kampanii digital, u największych partnerów handlowych oraz w social media.