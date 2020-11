Aktorka ostro do narodowców: "Na oczach całej Polski niszczyliście mój dom!"

To miały być zmotoryzowane obchody narodowego święta. Tymczasem wszyscy byliśmy świadkami brutalnych starć z policją, nienawistnych okrzyków, czy podpalenia przypadkowego mieszkania. Z przerażaniem przyglądała się temu Karolina Gorczyca, aktorka znana z serialu "Czas Honoru". Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do osób, które stoją za burdą w stolicy.

Potem dodaje, że nie zamierza się specjalnie rozpisywać, ponieważ – jej zdaniem – narodowcom trudno będzie to przyswoić. "Niewiele zrozumiecie, a może nawet będziecie mieli problem z przeczytaniem (nieznajomość alfabetu" – uderza. I żąda od nich jednego. "W… z mojego miasta chuligani! Obijajcie nawzajem swoje gęby, ale od ludzi i publicznego mienia wara!" – nie przebiera w słowach aktorka.

Na konie wyraża nadzieję, że narodowcy odpowiedzą za swoje zachowanie i władza "przejrzy na oczy". Jej zdaniem, nie zasłużyli na to, by nazywać siebie patriotami i warszawiakami. "Idę teraz do pracy, zarobić na podatki, z których dostajecie socjal, nieroby jedne i nieuki!" – kwituje zdenerwowana Gorczyca.