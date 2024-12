Aktorka się nie patyczkuje. Jej rolki robią w sieci furorę

– To też jest ciekawe, bo z jednej strony fajnie się zmierzyć z oceną, bo też te rolki są o tym, że jestem oceniana i tego się boję. Ale jak już patrzę na te oceny, no to myślę sobie: OK, nie mam na to wpływu. Nie zamierzam też uskuteczniać jakiegoś pościgu dopaminowego, żeby teraz udowodnić coś tym ludziom. Każdy ma prawo do swojej wizji, ja też mam takie samo prawo do decydowania o sobie, do mówienia swoich poglądów, do życia po swojemu, dopóki nikogo nie krzywdzę – mówi Katarzyna Ankudowicz Newserii Lifestyle.