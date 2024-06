Ogłosiła związek z kobietą. "Jestem z tego dumna"

Czerwiec od lat jest nazywany Miesiącem Dumy, niezwykle ważnym czasem dla osób LGBT+. Wybór tego miesiąca nie jest przypadkowy. Upamiętnia bowiem wydarzenia z 1969 roku. Wówczas w nowojorskim barze Stonewall doszło do starć pomiędzy policjantami a osobami LGBT+.

Oprócz wyznania miłości do kobiety gwiazda serii dodała kilka kolorowych fotografii, a także zdjęcie upamiętniające prawdopodobnie jedną z pierwszych parad równości, które przeszły ulicami Nowego Jorku w ubiegłym stuleciu.

