Alain Delon napisał list pożegnalny. Aktor chce się poddać eutanazji

Delon w 2019 roku przeszedł dwa udary, zmaga się także z problemami sercowo-naczyniowymi. W wywiadach podkreślał nieraz, że jest za prawem do eutanazji i godnej, spokojnej śmierci. - Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest legalna, a także dlatego, że uważam, że jest to najbardziej logiczna i naturalna rzecz do zrobienia - mówił w jednej z rozmów.