Ukraińska policja uratowała ośmioletniego chłopca. Jego rodzice zginęli od rosyjskiego pocisku

Osierocony ośmiolatek w niebezpieczeństwie

Policja z Bachmutu otrzymała polecenie pilnej ewakuacji ośmioletniego chłopca z atakowanego przez Rosjan miasta. Funkcjonariusze stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Prowadzące do Bachmutu drogi zostały zniszczone. Dotarcie do miasta było prawie niemożliwe. Policjanci ruszyli do miasta samochodem pancernym. Część drogi musieli pokonać pieszo.