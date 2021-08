Aleksandra Domańska nago. Wystąpiła w sesji z innymi ciężarnymi

Naturalne zmiany

Domańska długo unikała tematu ciąży. W końcu przełamała się i szczerze opisała swój stan. "Gdzie moje pomysły? Gdzie jakaś twórczość proszę ja Ciebie. Czy zawsze zostanę już taka? O Bogini jeszcze 2 lata temu wymyślałam i montowałam i to było dobre i miłe i jasne. [...] Co dzieje się pytam się i czy ktoś tu jeszcze tak ma? Złote rady? Słowa otuchy? Czy może ciąża ma to do siebie? Mówcie mi! Tymczasem płynę dalej z prądem rzeki mętnej" - wyznała na Instagramie.