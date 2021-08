Aleksandra Domańska potwierdziła ciążę. Jedna rzecz nie daje jej spokoju: ''Czy ktoś jeszcze tak ma?''

— Nie mam nic do powiedzenia. Nic. Zero. Zero weny. Zero kreatywności. Naaaadaaaaa. Na początku przyglądałam się temu z zaciekawieniem, czekając aż ten moment minie. No bo minie myślałam wtedy, MINIE. Muszę po prostu odpocząć. Nigdy tego nie robiłam więc przyszedł czas. Ale LUDZIE JEDYNI ON NIE MIJA — rozpoczyna swój wpis.