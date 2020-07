Aleksandra Domańska o swoich oszczędnościach. Aktorka myśli nad poważnymi zmianami

Aleksandra Domańska o oszczędnościach

Aktywistka przyznała, że w czasie kwarantanny dużo myślała o swojej ścieżce zawodowej. – Dla mnie to był okej czas. Mnie to trochę oddala od mojego zawodu, jeżeli mam być szczera. Coś się we mnie zmienia i czuję, że się transformuję. Możliwie, że jest to związane z tym, że będę coraz mniej grać. Oczywiście nie mówię o takich projektach, jakie zrobiłam we wrześniu, filmie "Nieznajomi" czy moich pierwszych filmach jak "Drogówka". To były bardzo małe role, epizodyczne. Ale takie rzeczy nie zdarzają się często – przyznała w rozmowie z Jastrząbpost. – W związku z tym wydaje mi się, że ja też często nie będę grać. Chciałabym teraz poeksplorować jakieś inne rejony. Jeszcze nie wiem dokładnie co. Ale w ogóle się nie spinam – dodała.