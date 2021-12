Aleksandra Domańska odpoczywa na Zanzibarze. Promienieje, trzymając dziecko na rękach

Aktorka sama przyznała, że macierzyństwo zmieniło jej postrzeganie. "Głupio mi, że irytowały mnie kiedyś płaczące dzieci w samolocie, restauracji, czy innym miejscu. Gdybym wiedziała to, co wiem teraz, podeszłabym do matki i zapytała, czy mogę jej jakoś pomóc. [...] Super, że są ludzie, którzy, od czasu do czasu, przypominają mi, że niemowlaki płaczą, po prostu, i to jest ich jedyny sposób komunikacji" - napisała prosto z Zanzibaru.