Podróż poślubna Królikowskiego i Opozdy. Jeden kierunek jest szczególnie typowany

Czas odpoczynku

Zgodnie z tradycją nowożeńcy wyjeżdżają tuż po ślubie na tzw. miesiąc miodowy. Bardzo prawdopodobne, że będzie to Madagaskar. Rodzina Opozdów kupiła tam hotel. Po kilku miesiącach prac renowacyjnych ponownie oddała go do użytku. Nieruchomość znajduje się w pobliżu pięknego parku oraz w odległości 100 metrów od plaży.