Danuta Holecka zniknęła z "Wiadomości". Może liczyć na męża

Cieniem na idealnym wizerunku gwiazdy TVP kładzie się jednak fakt, że jej ukochany jest rozwodnikiem. Ona jako zagorzała katoliczka odsuwa jednak to od siebie – w końcu układa się im w małżeństwie od prawie 30 lat. "(…) wiedzą o tym tylko najbliżsi, wszyscy za to mogli od niej usłyszeć, że jest przeciwniczką rozwodów" – pisała swego czasu "Polityka". Sama Holecka nie akceptuje rozwodów, chyba że po odchowaniu dzieci. "A potem trudno, jak uzna, że nie wytrzymuje z żoną czy mężem, to jeśli musi, niech zmienia. Ale dopiero wtedy" – powiedziała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem"