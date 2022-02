Aleksandra Hamkało ogoliła 5-letniej córce głowę. Potraktowała to jako "misję"

Aleksandra Hamkało udostępniła na swoim InstaStory zdjęcie nowej fryzury 5-letniej córki Jagny, która, jak się okazuje, namówiła swoją mamę na ścięcie włosów. Aktorka zabrała więc swoją córkę do fryzjera, co skończyło się... ogoloną głową. "Kocham ją totalnie. Born to be brave" - napisała Hamkało.