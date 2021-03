Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie ze spotkania z królową Elżbietą II

25 lat temu Aleksandra Kwaśniewska, córka ówczesnego prezydenta, miała okazję osobiście poznać królową Elżbietą II. Dziś wspomnieniem tej wyjątkowej chwili podzieliła się z fanami na Instagramie.

Gdy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, Ola miała 14 lat. Czasy, kiedy była "pierwszą córką" wspomina do dziś, a jednym ze wspomnień z tamtego okresu podzieliła się niespodziewanie ze swoimi fanami na Instagramie, wrzucając zdjęcie ze spotkania z królową Elżbietą II.

Spotkanie Kwaśniewskiej z królową Elżbietą II

Wydarzenie to miało miejsce na samym początku prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. W marcu 1996 roku z oficjalną wizytą do Polski przyleciała królowa Elżbieta II w towarzystwie męża, księcia Filipa. Goście z Wielkiej Brytanii odwiedzili wówczas Warszawę i Kraków. Dla Kwaśniewskich było to spore wyzwanie, bowiem wraz z 14-letnią córką i psem zaledwie dzień wcześniej wprowadzili się do wyremontowanego Pałacu Prezydenckiego.

Teraz zdjęciem z tamtego spotkania pochwaliła się Aleksandra. Na fotografii nastoletnia córka prezydenckiej pary ma na sobie czarną sukienkę w białe kwiaty i gładko zaczesane włosy. Na zdjęciu wygląda niezwykle skromnie i dziewczęco, dokładnie tak, jak w latach 90. wyglądało wiele dziewcząt w podobnym do niej wieku.

- Pewnego dnia odrabiałam pracę domową. W Pałacu gościła królowa Elżbieta. Za moją ścianą na balkonie grała orkiestra, a kolacja była piętro niżej w Sali Kolumnowej. Trochę mi to przeszkadzało, bo nie mogłam się skupić. Po czym dzwoni telefon na moim biurku, że królowa chce mnie poznać. Ja mam 14 czy 15 lat i umieram. Myślę sobie: Jezu! Co ja mam na siebie włożyć, żeby mamie nie było wstyd. To była moja główna myśl, żeby mama się nie wstydziła – wspominała Aleksandra w jednym z wywiadów w 2017 roku, kiedy to Polskę odwiedzali Kate i William.

Komentarze internautów pod postem Kwaśniewskiej

Zamieszczone na Instagramie zdjęcie chętnie komentują internauci i fani Oli.

- Czekam aż ujmą ten fragment w The Crown - pisze jedna z osób.

- Nie cierpię, gdy robię matmę, a muszę przerwać, bo rodzice każą mi dygnąć przed brytyjską królową - żartuje inna.

- Podobno królowa niesamowicie pachnie... Pamiętasz coś w tej kwestii?- zapytał ktoś jeszcze.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Czy wydychany dym papierosowy może przenosić koronawirusa? Lekarz wyjaśnia