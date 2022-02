Anna Czartoryska długo ukrywała czwartą ciążę. Imię przyszłego potomka już wybrała

- Z mojego doświadczenia wiem, że kiedy ta radosna wiadomość idzie w świat, to spotyka się z bardzo dużym pozytywnym odbiorem i to jest bardzo miłe, ale gdzieś tam jest to też taki news, który przysłania inne rzeczy, które robimy. Mnie zależało na tym, żeby nie odwracać uwagi od jakichś moich zawodowych spraw i rzeczy, którymi się akurat zajmowałam, ale też ten pierwszy okres ciąży jest bardzo wrażliwy, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Myślę, że to jest taki czas, który warto zachować dla siebie, swoich najbliższych i cieszyć się tym w wąskim gronie - Czartoryska wyjaśniła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.