Aleksandra Przegalińska: Wielu ludzi boi się AI

Ale przynajmniej ChatGPT nigdy nie został otwarty na bieżące konwersacje. Dostał "do zjedzenia" cały Internet do 2021 r. i długo na tym bazował. Chociaż w ostatnich tygodniach sytuacja się zmieniła i ma już wiedzę bieżącą, którą pozyskuje prawdopodobnie poprzez zassanie danych z sieci. Jakaś ich część jest na pewno przeglądana przez pracowników, którzy się zajmują uczeniem go. Co do zasady takie było podejście właśnie po tym doświadczeniu z TAY, a i tak trzeba uważać na to, żeby filtrować to, co mówi. Firma OpenAI, która go stworzyła, musi się poczuwać do odpowiedzialności, żeby nie zachęcał np. do samobójstwa, zabójstwa czy znęcania się nad innymi ludźmi.