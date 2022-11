Aleksandra Śląska wybaczyła mężowi, ale kochankom nie puściła płazem. Tak im się odpłacała

Aleksandra Śląska i Janusz Warmiński - wielka miłość?

Aleksandra Śląska i Janusz Warmiński teatr nazywali swoim drugim domem. Małżeństwo przez lata zarządzało Teatrem Ateneum. Co ciekawe, zanim aktorka związała się z Warmińskim, jej pierwszym mężem był onkolog Czesław Górski, z którym to przeprowadziła się do Warszawy z Krakowa, gdzie wcześniej studiowała i występowała. Rok po przeniesieniu się do stolicy, Śląska urodziła Górskiemu syna i... rozwiodła się z mężem. W międzyczasie poznała bowiem Janusza Warmińskiego.