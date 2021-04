Aleksandra Żebrowska zmieniła fryzurę? Jej najnowsze zdjęcie jest hitem

Królowa Instagrama

Macierzyństwo bez lukru

Wśród nich znalazły się tematy nietrzymania moczu po porodzie, rozstępów, zmęczenia czy karmienia piersią w miejscach publicznych. Żebrowska nie stroni od pokazywania zdjęć, do których pozuje bez makijażu, w rozciągniętym T-shircie, z rozczochranymi włosami. Fotografiom towarzyszą najczęściej zabawne opisy, choć pani Ola wypowiada się także w tonie serio.

Zmiana fryzury?

Jednak najnowszy wpis Żebrowskiej zdecydowanie należy do tych lżejszych i żartobliwych. Pod zdjęciem w białej koszulce napisała bowiem: #nowagrzywka #nofilter. Nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pani Aleksandra prawdopodobnie wcale nie zmieniła fryzury. Grzywkę zaimprowizowała natomiast, ucinając sobie w kadrze czoło.

Żart zdecydowanie przypadł do gustu internautom oraz znajomym Żebrowskiej. W komentarzach mogliśmy przeczytać m.in.: "Czy tylko ja próbowałam powiększyć zdjęcie, żeby jednak JĄ zobaczyć?", "Wow! Ale równa!", "Myślę, że powinna być zaczesana na drugą stronę" czy "Perfekcyjne cięcie". Głos postanowiły zabrać także Agata Rubik oraz Agnieszka Dygant.

Myślicie, że Aleksandra Żebrowska faktycznie zmieniła fryzurę i trzyma fanów w napięciu? A może to wyłącznie żart?

