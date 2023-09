Ależ wyrosła. Antosia z "Na Wspólnej" jest nie do poznania

19-letnia "Antosia" zmieniła się nie do poznania

Po kilkulatce obciętej "na grzybka" i w okularkach nie pozostało już zbyt wiele. Nastoletnia Gabrysia nie ma już grzywki. Ma za to długie włosy, tatuaże i kolczyk w języku. Chętnie pozuje do zdjęć, prezentując look "zbuntowanej dziewczyny".