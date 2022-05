Rolą Zosi w "Rodzinie zastępczej" zdobyła serca widzów. Czym dziś się zajmuje?

Wielki powrót? Misheel pojawiła się w kilku produkcjach

Fani Misheel mogli ją zobaczyć po raz pierwszy po przerwie w 2015 roku. Wtedy właśnie zdecydowała się wziąć udział w popularnym programie rozrywkowym "Celebrity Splash!". Rok później zaakceptowała zaproszenie do kolejnego show telewizyjnego, "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie zajęła trzecie miejsce na podium. Pojawiła się również w serialu "Wmiksowani.pl", gdzie zagrała epizodyczną rolę. Po tych występach ponownie o Misheel zrobiło się cicho. Do czasu, gdy na ekranach telewizorów pojawił się drugi sezon "BrzydUli". Jargalsaikhan wcieliła się w kolejnej odsłonie serialu w Yu Phan.