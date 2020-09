Alicja Bachleda-Curuś o pandemii w Polsce. "Jak gdyby nic się nie wydarzyło"

Polska aktorka związała swoje życie z Los Angeles. Tam mieszka, pracuje i wychowuje syna ze związku z Colinem Farrellem. Z powodu pandemii to życie uległo dużej zmianie. Po przyjeździe do Polski 37-latka nie może nadziwić się, jak tu podchodzi się do epidemii Covid-19.

Alicja Bachleda-Curuś (Getty Images)