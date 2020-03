Alicja Bachleda-Curuś opowiedziała o pasji syna. Zaraził się nią od rodziców

Alicja Bachleda-Curuś nieczęsto zdradza szczegóły ze swojego życia prywatnego. Tym bardziej ekscytuje fakt, że opowiedziała o pasjach swojego syna. Henry Tadeusz Farrell ma już 10 lat.

Alicja Bachleda-Curuś i jej 10-letni syn Henry Tadeusz Farrell na co dzień mieszkają w Los Angeles. To tam chłopiec chodzi do szkoły i wychowuje się w gronie swoich amerykańskich przyjaciół. Aktorka przyznaje w rozmowie z portalem Jastrząb Post, że Henry niechętnie uczy się języka polskiego i więcej rozumie w języku matki, niż jest w stanie sam powiedzieć.