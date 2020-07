Alicja Janosz o wyborach: "Nigdy nie będzie sytuacji wygrani - wygrani"

Alicja Janosz o żalu po wyborach

"Tak dziś sobie myślę w kontekście wyborów, że nigdy nie będzie sytuacji wygrani - wygrani. Zawsze część z nas skonfrontuje się z poczuciem żalu, złości, rozczarowania... Trawię to, co daje mi życie i przypominam sobie cenną lekcję, że nigdy niemożliwym jest zmienienie tego, co dzieje się wokół mnie, ale zawsze możliwa jest zmiana mojej reakcji na to. Zamiast wybierać frustrację, złość, gniew czy nienawiść, mogę wejść w inne tony..." – zaczęła swoją wypowiedź.