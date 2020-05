Alicja narzeka na zarobki męża. Twierdzi, że przez niego niczego się nie dorobili

Alicja zarabia 4-4,5 tys. zł, a jej mąż 2,8 tys. zł. Kobieta próbowała zmotywować go do podjęcia próby walki o lepsze zarobki, za za każdym razem kończyło się to klęską. "Gdy zwrócę mu delikatnie uwagę, to przytakuje i robi się smutny na kilka dni, czasami urażony, że nie doceniam co mamy" - wspomina i jednocześnie dodaje, że nie mają zbyt wiele. "Dwupokojowe stare mieszkanie na kredyt i stare auto, to mamy. Gdzie nie pójdę do znajomych to mają piękne mieszkania. Nasze wyremontowane w połowie i strasznie biednie wygląda" - pisze rozżalona.