Alicja Resich zmieniła nazwisko. Zbuntowała się przeciwko normom

Alicja Resich zmieniła nazwisko

- Odkąd pamiętam, denerwowało mnie, że po ślubie kobiety rezygnują ze swojego nazwiska i przybierają inne. Zgodziłam się na połączenia nazwisk automatycznie, aby nie urazić rodziny męża [...] Żyjemy w dobie pandemii, nastroje na świecie są przełomowe. Jest nam wszystkim ciężko i czujemy się zagubieni. Ale wierzę, że potem będzie lepiej. Wszystko to, co się dzieje, prowadzi do nowego porządku, o którym marzę ja i wiele osób. Takiego bardziej eko-porządku. A w związku z tym, że czuję się kobietą Resich, a nie kobietą Modlińską, to chcę być Resich - dodała.