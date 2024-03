All inclusive w Egipcie? Jak powinieneś planować i przygotowywać się do podróży? Kup online ubezpieczenie turystyczne.

Ponad 90 proc. turystów w Polsce wybrało na wakacje 2023 roku wyjazd z opcją wyżywienia all inclusive (wszystko w cenie), zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez touroperatora Join UP! Polska. W czołowej trójce najpopularniejszych destynacji wśród polskich turystów znalazł się Egipt, wybierany przez 36,69 proc. turystów z Polski. Jeśli i Ty planujesz jechać do tego kraju, zobacz jak przygotować się do takiego wyjazdu.