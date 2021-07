Alżbeta Lenska trzy lata temu przeszła operację mózgu. Co słychać u niej dziś?

Co zmieniła w jej życiu choroba?

Lenska zmieniła także podejście do życia. W rozmowie z "Plejadą" powiedziała: - Nawet w złych rzeczach staram się znajdować dobro. Nawet w najtrudniejszych momentach szukam powodów do szczęścia. Staram się też nie trzymać w sobie negatywnych emocji. Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w moim życiu w maju. Jeśli z kimś się pokłócę lub wiem, że ktoś mówi na mój temat jakieś przykre rzeczy, to wolę porozmawiać z nim, wyjaśnić wszystko i ewentualnie zerwać kontakt, niż budować w sobie niechęć