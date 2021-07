Gwiazda serialu Netfliksa walczy z rakiem piersi. Ma zaledwie 19 lat

Miranda McKeon walczy z rakiem piersi

- Zaczęłam rozważać najczarniejszy scenariusz. Czułam, że to jest ten moment, który wszystko zmienia i nie ma już odwrotu. Ale zrobiłam szybki research i poczułam się nawet spokojna. Niewiele pisze się o tym, że na raka piersi chorują dziewczyny w moim wieku - przyznała 19-latka w wywiadzie. Po powrocie z wakacji udała się do lekarza. Pierwsze przypuszczenia okazały się słuszne. Zadzwoniła do szpitala i usłyszała diagnozę - nowotwór piersi w trzecim stadium z przerzutami do węzłów chłonnych.