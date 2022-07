Amal i George Clooney wypoczywają we Włoszech. Tak bawili się na rodzinnej kolacji

Amal Clooney zadała szyku na rodzinnej kolacji

Będąc we Włoszech, nie mogli odmówić sobie romantycznej kolacji we dwoje. Para została sfotografowana przez paparazzich, gdy zmierzała w kierunku restauracji II Gatto Nero. Małżonkowie spędzili także przyjemny wieczór z przyjaciółmi i najbliższą rodziną w The Grand Hotel Tremezzo. Nie wybrali standardowego transportu samochodem. Do lokalu dopłynęli własną łódką.