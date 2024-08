Też uległa trendowi. Włożyła bikini "do góry nogami"

Alessandra Ambrosio jest Brazylijką. I choć na wakacje może polecieć do dowolnego miejsca na świecie, to spędza je w swojej ojczyźnie. Aktualnie wypoczywa na rajskiej, brazylijskiej wyspie położonej na Oceanie Atlantyckim. Widoki, którymi dzieli się na Instagramie, są iście malownicze.

Główną atrakcją podczas pobytu jest plażowanie – opalanie przeplatane kąpielami wodnymi. Nic dziwnego, że modelka nieustannie paraduje w bikini . Tym razem pokazała się we wzorzystym modelu, ale, co zwraca uwagę, włożyła je "do góry nogami" zgodnie z nowym trendem.

Alessandra Ambrosio zapozowała do zdjęcia, brodząc po kolana w oceanie. Jednocześnie pokazała swój kostium kąpielowy – turkusowy model w różnokolorowe kwiaty , który idealnie komponuje się z brazylijskim klimatem. Mamy tu do czynienia z klasycznym bikini ze sznureczkami i trójkątnymi miseczkami .

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!