Amerykanka mówi, co ją zdziwiło w Polsce. "Przeżyłam szok"

Kojo to Amerykanka polskiego pochodzenia, która prowadzi popularny kanał na YouTubie "Explore with Kojo". Jakiś czas temu przeprowadziła się do Polski, co stało się tematem wielu filmików, które publikuje na platformie. Ostatni z nich dotyczy rzeczy, które zaskoczyły ją w Polsce. Nie ukrywała, że wcześniej miała zupełnie inne wyobrażenie o naszym kraju.