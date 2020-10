Amy Metters cierpi na rzadką chorobę. Jej serce zatrzymało się już osiem razy

Amy Metters ma rzadką chorobę

Trzy miesiące później Amy poszła na koncert z grupą przyjaciół. I wtedy znów się poczuła źle. Wiedziała, że to może być "to", więc wyszła na zewnątrz, ale nie pamięta niczego innego poza przebudzeniem się w karetce. Tam serce Amy zatrzymało się po raz kolejny. Na trzy i pół minuty. Podczas całego jej życia serce przestało bić w sumie osiem razy. A ma 28 lat.

Amy jest pod stałą opieką lekarzy. Ale także oni nie wiedzą, co się dzieje z kobietą. "Nikt tak naprawdę nie może dać mi odpowiedzi. Moje zatrzymanie akcji serca jest kompletną tajemnicą, szczerze mówiąc. To trudne, ponieważ lekarze nie mają odpowiedzi, co się dzieje z moim organizmem. Nie mogą dać mi rozrusznika serca, bo jestem za młoda" – mówiła podczas jednego z wywiadów. Amy wie, że "musi mieć nadzieję, że to się nie powtórzy, a jeśli tak się stanie, liczy na szczęście".

Chociaż Amy przyznaje, że to, co dzieje się z jej sercem, jest "przerażające", to stara się być pozytywnie nastawiona do choroby. Prowadzi bloga, by pomóc innym, z podobnymi chorobami, chce też zwiększyć świadomość społeczeństwa. "Chcę dać ludziom w podobnych sytuacjach nadzieję, że z siłą i determinacją wszystko jest możliwe" – mówi.