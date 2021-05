Amy Schumer ma męża ze spektrum autyzmu. Aktorka zdobyła się na ważne wyznanie

Wyznanie Amy sprawiło, że zwróciło się do niej wiele osób, które podejrzewały u swoich bliskich autyzm. Aktorka zrobiła już bardzo wiele dla chorych, ale zapewnia, że to jeszcze nie koniec. "Chcemy zachęcić rodziców i ludzi do ofiarowania sobie informacji, aby ludzie mogli jak najlepiej funkcjonować i usuwać piętno związane z autyzmem" - podkreśliła, jednocześnie udowadniając na swoim przykładzie, że można tworzyć poważny związek z osobą chorą.