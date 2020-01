Amy Schumer poddaje się in vitro. Pokazała brzuch po zastrzykach

Amy Schumer, amerykańska komiczka, jest szczęśliwą mamą małego Gene’a. Teraz stara się o drugie dziecko, co wcale nie jest takie łatwe do osiągnięcia. 38-latka rozpoczęła procedurę in vitro.

Amy Schumer chce mieć drugie dziecko (Getty Images)

In vitro zaczyna się od stymulacji hormonalnej, która trwa 12-14 dni. Stymulacja hormonalna ma na celu wywołanie produkcji więcej niż jednego pęcherzyka jajnikowego. Kobieta otrzymuje codziennie zastrzyki podskórne w brzuch, które są mało bolesne. Amy Schumer jest właśnie na tym etapie. "To dopiero tydzień i czuję się naprawdę zmęczona, fizycznie i emocjonalnie" – przyznała komiczka.

Amy Schumer – in vitro

38-letnia aktorka, znana z ciętego języka, bez żartów i ironii prosi o kontakt inne kobiety w takiej samej sytuacji. "Jeśli przechodzisz teraz przez to, co ja i masz jakiekolwiek rady bądź chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, czekam na kontakt. Mój numer znajdziesz w bio" – napisała. Zamroziliśmy moje jajeczka i próbujemy ustalić, co zrobić, by załatwić Gene’owi rodzeństwo – dodała.

Schumer i jej mąż Chris Fisher randkowali zaledwie kilka miesięcy, gdy zdecydowali się na ślub. Niedługo później Amerykanka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Na zdjęciu, które udostępniła na Instagramie, widzimy jej posiniaczony od zastrzyków brzuch i bliznę po cesarskim cięciu.

