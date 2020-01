Amy Schumer żartuje z decyzji Meghan i Harry'ego. Opublikowała zdjęcie na wózku inwalidzkim

Harry i Meghan poinformowali, że zamierzają zrezygnować z pełnienia ważnych ról w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej. Amy Schumer, amerykańska aktorka komediowa, opublikowała zabawne zdjęcie nawiązujące do sytuacji.

Amy Schumer to nie tylko utalentowana aktorka, ale również fanka Meghan Markle. Celebrytka, kilka miesięcy temu, tuż po urodzinach swojego dziecka, opublikowała przerobione zdjęcie Meghan i porównała się do niej. "To nasze royal baby" - podpisała.