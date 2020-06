Katarzyna Zielińska o Andrzeju Dudzie: To nie jest mój prezydent

Andrzej Duda wywołał burzę, mówiąc, że LGBT to nie są ludzie, a ideologia. Aktorka Katarzyna Zielińska w programie Onet Rano nie kryła, że źle się czuje z powodu tej wypowiedzi. Prezydent tłumaczył, że została ona wyjęta z kontekstu i w rzeczywistości wspiera on równość oraz różnorodność.

– Nie mam siły na złość. Jest mi po prostu wstyd, jest mi przykro. Jestem matką dwójki dzieci i nie wiem, jaką drogę wybiorą moi synowie, co będą robić, kim będą w życiu. Wierzę tylko w to, że będą mądrymi ludźmi, nieoceniającymi drugiego człowieka – mówiła Tomaszowi Sekielskiemu.

Zielińska nawiązała jeszcze do religii. Nie ukrywa, że jest katoliczką. – Ksiądz Kaczkowski powiedział kiedyś, że nie można być antysemitą, antygejem, antykimkolwiek, takim "antyktosiem", bo to oznacza, że nie szanujemy drugiego człowieka i właśnie nie jesteśmy katolikami, a to się dzieje. Sytuacja jest jakaś paradoksalna i czasami jak wstaję rano, wydaje mi się, że to jest jakiś sen – podsumowała.