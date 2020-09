Andrzej Nejman był ulubieńcem tłumów. Zmienił się nie do poznania

Andrzej Nejman – kiedyś

Rzeczywiście, Małgorzata początkowo nie była zainteresowana Andrzejem, ale po czasie się do niego przekonała. "Okazał się czułym i dobrym chłopakiem. Najpierw bardzo go polubiłam, a później po prostu pozwoliłam, by zdobył moje serce" – powiedziała kiedyś. Ślub zakochanych odbył się jednak później niż zaplanowali – wszystko przez wypadek samochodowy. Nejman wyszedł z niego bez szwanku, ale Małgorzata walczyła o życie w szpitalu.

Andrzej Nejman – dziś

Dyrektor warszawskiego Teatru Kwadrat jest wdzięczny losowi za żonę i dzieci. W marcu tego roku, gdy wszyscy musieliśmy poddać się narodowej kwarantannie, jeszcze bardzo docenił to, co ma. – Ja jako dyrektor teatru często bywam w biurze, często kompletnie pustym. Ale mam oczywiście sporo czasu, który pozostaję w domu – mówił podczas Q&A na YouTube. – Mam to szczęście, że 15 lat temu moja żona postanowiła wywieźć nas poza miasto, dlatego mogę się teraz z państwem spotkać we własnym ogrodzie. Mamy izolację, ale troszeczkę inną niż nasi rodacy, którzy muszą siedzieć w blokowiskach – dodał.