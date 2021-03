Andrzej Piaseczny walczy z koronawirusem. Wsparła go Małgorzata Domagalik

Andrzej Piaseczny jest hospitalizowany

Krótkie wideo z Andrzejem Piasecznym pojawiło się na Instagramie w środę. Widać na nim artystę siedzącego na szpitalnym łóżku i podłączonego do tlenu. Artysta mówi, że wolałby się nie pokazywać, ale robi to, aby uświadomić innych, że zakażenie koronawirusem to poważna choroba zagrażająca życiu. - Ale jest wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co może się z nami wydarzyć – zauważył. Dodał, że nie spodziewał się, że zakażenie go tak doświadczy. Myślał, że zniesie je dużo lżej.