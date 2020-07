Andrzej Strzelecki nie żyje. Karolina Sawka pożegnała swojego filmowego tatę

Andrzej Strzelecki zmarł 17 lipca nad ranem. Miał 68 lat. Aktor zmagał się z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Był to cios nie tylko dla najbliższych, ale dla wszystkich, z którymi współpracował oraz fanów kina. We wpisie pożegnała go Karolina Sawka, z którym miała przyjemność grać jedną z pierwszych ról w karierze.

Karolina Sawka żegna Andrzeja Strzeleckiego (ONS)