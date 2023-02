Andrzej Strzelecki zauroczył się młodszą o 10 lat aktorką. Ich miłość przerwała śmierć

W 2001 roku na świecie pojawił się syn pary - Antoni. Dziecko natychmiast stało się oczkiem w głowie Strzeleckiego. Gdy Antoni podrósł, zaczął pojawiać się z ojcem na branżowych wydarzeniach. Jak przyznawał aktor, rodzina i miłość do Joanny Pałuckiej go odmładzała. - Kiedy ma się u boku taką kobietę jak Joasia, nie jest trudno wciąż zachowywać młodość. Jej optymizm i energia to dla mnie najlepszy środek odmładzający - wyznał.